Het liefdesparcours van Lesley-Ann Poppe: “Zelfs toen ik 100 kilo woog, vond Kevin me de mooiste vrouw op aarde”

"Ons huwelijk is niet gelukt, maar de rest hebben we goed gedaan": Joren Dumont blikt terug op 'Blind getrouwd'

Joren Dumont (37). Zo staat het op z’n identiteitskaart. “Maar soms lijkt het of mijn achternaam is veranderd in ‘Van Blind getrouwd’”, lacht hij. Sinds zijn passage in het VTM-programma is de sales manager uit Lennik razendpopulair. Vooral bij vrouwen. In ‘Dag Allemaal' vertelt hij openhartig over zijn liefdesleven. “Ik begrijp niet waar die vrouwelijke aandacht vandaan komt. Ik ben niet meer de jongste en ik ben geen Mister Belgium. Ik vind mezelf echt lelijk. Zeker op tv, met die dikke buik!”