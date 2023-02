“Het geeft een bepaalde rust”: al acht maanden geen sociale media meer voor Gloria Monserez

BV Aisha Van Zele verklapt het geslacht van haar eerste kindje: “Miguel krijgt zijn konings­wens”

Het aftellen is begonnen voor Aisha Van Zele (38). Na een zwangerschap in 2021 die helaas na drie maanden misliep, kijkt ze uit naar de komst van haar eerste kindje. Aan ‘Dag Allemaal’ verklapte ze ook al of het een jongen of een meisje wordt. “Miguel krijgt zijn koningswens, na Valentina krijgen we samen ’n zoon.”