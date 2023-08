“Het enige wat ik ooit als traumatiserend heb ervaren, zijn mijn relaties”: Helmut Lotti over z'n donkere kantje

Showbits Sterren­chef Nick Bril over ‘Celebrity Masterchef’: “Moeilijk combineer­baar met job én gezin”

Vanaf 4 september barst de strijd los tussen verschillende BV’s in de keuken in het nieuwe Play4-programma ‘Celebrity Masterchef’. Niemand minder dan sterrenchef Nick Bril zetelt in de jury. Hij is topchef in ‘The Jane’ en dook eerder al op in het VTM-programma ‘Special Forces’. Hij presenteert mee het programma én beoordeelt de kandidaten op hun creaties in de keuken. Showbits-reporter Desna vroeg hem hoe moeilijk dat te combineren viel met zijn vaste job in de keuken. Bekijk het in deze nieuwe Showbits-video.