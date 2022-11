Het eerste interview met Hugo: “Ik ben haar kwijt, mijn ‘Colleken’. Hoe moet ik nu verder?”

Showbits Christoff probeerde beste vriend Joren ('Blind Getrouwd') aan K3'tje Kathleen te koppelen: “In mijn ogen is Joren de perfecte man”

Zanger Christoff De Bolle ken je al jaren als zanger in de Vlaamse showbizz, Joren Dumont sinds enkele weken als kandidaat in ‘Blind Getrouwd’. Wat je misschien nog niet wist is dat de twee al meer dan 20 jaar boezemvrienden zijn: “Ik was niet op de hoogte dat Joren zich had ingeschreven, dus ik schrok wel toen het uitkwam”, vertelt Christoff. “Vooral om dat Christoff mij al jaren probeert te koppelen aan vriendinnen van hem”, vult Joren aan. Ook Kathleen Aerts, bekend van K3, koppelde de Vlaamse zanger aan zijn beste vriend. Hoe hij dat net deed, ontdek je in een nieuwe Showbits.

2 november