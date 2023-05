Herman Verbruggen wil begripvolle vader zijn voor Billie en Roos: “Als ik boodschappen doe, breng ik ook maandverband mee”

BV Maksim Stojanac na het einde van ‘#LikeMe’, ‘The Masked Singer’ én zijn relatie: “Ik wil niet meer gewoon ‘de mooie jongen’ zijn”

Vier jaar geleden leerde Vlaanderen hem kennen als de knappe hunk Vince in ‘#LikeMe’. Maar nu de razend populaire Ketnetreeks ten einde is, wordt het hoog tijd dat we de échte Maksim Stojanac (25) ontdekken. Na zijn deelname als de swingende roze leeuw in ‘The Masked Singer’, focust de zanger en acteur zich volop op zijn toekomst. In een uitgebreid gesprek vertelt hij over het einde van het ‘#LikeMe’-tijdperk, het verwerken van zijn recente breuk, zijn familiewens én zijn grootse ambities. “Ik kijk echt uit naar het ‘huisje, tuintje, kindje’-leven.”