Herman ‘Marcske’ Verbruggen: “We hadden beter een laatste seizoen van ‘De Kampioenen’ gemaakt dan die films”

BVEven geen tijd voor een gezinsvakantie, want deze zomer leeft Herman Verbruggen (59) zich uit als indiaan in de theaterkomedie ‘Weekend Cowboys’. Een komische rol, en zo ziet Vlaanderen hem graag. Zijn rol in ‘De Kampioenen’ staat in het collectieve geheugen gegrift. Een gesprek over zijn leven post-Marcske en het programma dat eeuwig aan hem zal blijven kleven. “De helft van de jubileumreeks was al geschreven, maar toen stierf Johny...”

Marcske van de Kampioenen is amper herkenbaar als Bezige Bizon in ‘Weekend Cowboys’, de nieuwe komedie van de Sven De Ridder Company. “Hij is het buitenbeentje in een cowboydorp waar mensen in het weekend westernverhalen naspelen”, zegt Herman Verbruggen. “Zo proberen ze even de realiteit te ontvluchten. Ze nemen hun hobby heel serieus. De realiteit en fictie lopen wel door elkaar. Want de sheriff van het dorp, in het echte leven mijn baas, papt aan met saloonbazin Lizzy, mijn vrouw (rol van Linda De Ridder, nvdr). Een grappig stuk, op dat vlak zit het zeker snor.”

Het publiek verwacht van jou hoe dan ook een komische rol. Marc­ske zal altijd aan je blijven kleven, zelfs vandaag halen de herhalingen van ‘F.C. De Kampioenen’ vlotjes 700.000 kijkers.

“Ik zie dat we weer elke dag hoog in de top-10 staan. Dat blijft duren, hé. Ik had onlangs een acte de présence op de familiedag van een bedrijf en ben ook ergens gaan signeren... Dan zie ik veel mensen met kinderen van 8 of 9 jaar, fans die nog maar net geboren waren toen wij al gestopt waren met de serie. Er zijn ook twintigers die me vertellen dat ze niet kunnen gaan slapen zonder efkes nog naar de Kampioenen gekeken te hebben. Dat nostalgische geeft hen rust.”

Jij hebt altijd hard mee aan het zeel getrokken om de Kampioenen te laten doorgaan, niet?

“Ja, maar zo heel hard heb ik niet moeten trekken, de anderen wilden dat ook. Wij moesten vooral vechten tegen onze twijfels. Vaak denken acteurs dat ze falen als ze blijven hangen aan een succesrol. Binnen de sector word je al snel scheef bekeken: ‘je bent verbrand, je kan niets anders meer doen.’ Elk van ons heeft zo weleens zijn moment van twijfels gehad.”

Al wist jij die twijfels snel opzij te zetten.

(knikt) “Ik was van mening dat je in je stiel iets kan bereiken met iets wat echt je ding is, en dat dat niet fout is. Van een beenhouwer zeggen ze toch ook niet: ‘Die heeft al dertig jaar een beenhouwerij!’ Dat is toch geen schande?”

Herman Verbruggen in 'FC De Kampioenen'.

De dood van Johny Voners bracht het einde van ‘De Kampioenen’ in een stroomversnelling. Vooral An Swartenbroekx was resoluut: geen films en geen tv meer. Was dat moeilijk voor jou?

“Het enige moeilijke was dat we de acht nieuwe afleveringen die gepland waren om onze dertigste verjaardag te vieren, niet meer konden opnemen. De helft van die reeks was al geschreven, alles zat goed in elkaar. We droomden ervan dat voor een livepubliek op te nemen en liefst met de mensen met wie we vroeger gewerkt hadden.”

De Kampioenen pur sang.

Dat is wat wij het beste kunnen, een sitcom van dertig minuten ­maken. Want laten we eerlijk zijn: die vier films zijn uitstekend gemaakt en een topervaring voor iedereen, maar ik vind dat we tien keer sterker waren in de tv-afleveringen. Het is zonde dat Johny te vroeg gestorven is, de afsluitende reeks was zowel voor hem als voor ons tof geweest. Maar het is vrij organisch beslist: ‘Dan moeten we hier stoppen.’

Maar je vond het wel erg?

“Ja, ik vond het spijtig. An Swartenbroekx en ik waren naar de VRT getrokken om te vertellen dat we ons dertigjarig jubileum wilden vieren en hoe we dat zagen. Onze voorstellen werden enthousiast onthaald. En misschien kon de ­jubileumreeks wel een opstap zijn naar een soort Kampioenen 2.0, met enkele nieuwe, jonge mensen erbij.”

Dat idee is geopperd, maar is nooit concreet geworden.

“Het had nochtans kunnen werken. Maar uiteindelijk denk ik dat wij het er allemaal over eens waren dat het beter was er een streep onder te trekken.”

Toch volgde er nog de kerstspecial, als eerbetoon aan Johny en meteen het orgelpunt. Ben jij daarna in een zwart gat gevallen?

“Nee. Soms moet je zo’n stap zetten om je leven te resetten. Ik dacht: “Oké mannen, tijd voor iets anders.” Ik heb altijd in mezelf geloofd. Ik ben niet het type dat thuis zit te wachten aan de telefoon. Ik ben altijd op verschillende terreinen bezig geweest.”

Herman Verbruggen in de 'F.C. De Kampioenen' kerstspecial.

Zoals met je eigen bedrijfje ­Aksident. Daarmee zorgde jij voor animatie op bedrijfsfeesten en dergelijke.

“Ja, mijn maat zet dat nog verder, maar ik ben daar vijf jaar geleden mee gestopt. Ik heb dat eenendertig jaar gedaan. Dikwijls was het zeven dagen op zeven werken. Maar op een gegeven moment moet je aan jezelf toegeven dat het op is. Ik ben in mijn carrière spaarzaam geweest, dus ik kan het me permitteren om nu enkel nog de dingen te doen die ik graag wil doen.”

Maar op je lauweren rusten wil je ook niet.

“Nee. Het was trouwens kort na de beslissing om te stoppen met ‘De Kampioenen’ dat ik werd gevraagd voor ‘Weekend Cowboys’. Maar wegens corona zijn die voorstellingen twee jaar uitgesteld. Om terug te komen op dat zwarte gat: dat eerste coronajaar vond ik geweldig. Maar in de zomer van 2021 kreeg ik het gevoel dat er nú iets moest gebeuren, ik moet weer dingen kunnen dóen en met mensen samenwerken.”

Wat doe je nu, behalve je ­actes de présence?

“Ik kan nog niet concreet verklappen wat, maar ik ben bezig voor een bedrijf in de voeding. Binnenkort ga ik filmpjes beginnen te maken voor het online luik. Alles wat ik al gedaan heb en graag wil doen, komt daar bij elkaar. Dit geeft me meer voldoening dan een theaterrol of zelfs De Kampioenen, omdat het meer mezelf is.”

Lees meer onder de foto.

Herman Verbruggen

Frederik Delaplace, de nieuwe CEO van de VRT, kondigde aan dat de VRT weer volkser en populairder moet worden, en dat ze op zoek zijn naar een opvolger voor ‘De Kampioenen’. Voel jij je geroepen?

“Nee, dat is moeilijk als je betrokken was bij het origineel. Ik ben wel een maker en kan ideeën leveren, maar ik denk niet dat ik gelukkig zou worden van het proces om zo’n project uit te werken. Ik denk wel dat ze moeten oppassen met te zeggen: “En dit is nu de opvolger van ‘F.C. De Kampioenen’.” Dan is de nieuwe sitcom-boot al gezonken nog voor hij heeft kunnen uitvaren.”

Toch wil de VRT een nieuwe sitcom die jong en oud kan aanspreken.

“Begin er dan aan! Maak iets, probeer iets, wat is dat nu? Er zit daar een hele blok vol met creatieve mensen. Ze zullen wel al geconcludeerd hebben dat het niet zo simpel is. Want humor is voor iedereen anders, je zit al heel snel in een niche.”

Terwijl het net een breed publiek zal moeten aanspreken.

“Ik ga zeker niet zeggen dat ‘F.C. De Kampioenen’ het grappigste is wat ik ooit gezien heb, maar bij ons zat wel het hele gezin voor de buis. Het probleem is dat je je eigen gevoel voor humor wat opzij moet durven te zetten. Je moet water bij de wijn willen doen. Daar worstelen de meeste tv-makers mee. Ik was geen uitzondering, ik had soms ook discussies over ­scènes van Marcske die ik echt niet grappig vond. Maar meestal vonden we de juiste balans, zodat ik er toch achter kon staan.”

Lees meer onder de foto.

Herman Verbruggen en zijn vrouw Petra.

Was Marcske een dankbaar personage om te spelen?

“Enorm. Hij moest vaak voor de snelle humor en slapstick zorgen. Ik had het geluk dat ik dat vrij geloofwaardig kon spelen waardoor ik met veel weg kwam.”

Iets anders: hou jij niet altijd een groot deel van de zomer vrij voor de gezinsvakantie in Frankrijk?

“Ja, maar nu sta ik dus op de planken in ‘Weekend Cowboys’. Misschien dat we eind augustus nog een paar dagen met ons vieren weggaan. Nu, Billie (15) en Roos (17) zijn onze gezinsvakanties toch een beetje ontgroeid, ze hebben al verschillende scoutskampen en willen liever ook niet te lang hun vrienden missen.”

Er is ook nog jullie huwelijksreis. Na bijna drie jaar heeft die nog niet plaatsgevonden.

“Och, ik was ’t al vergeten. Als je gelukkig bent, is dat al heel goed, zo’n huwelijksreis is niet dringend. Het komt er weleens van. Vergeet niet dat we vorige zomer verhuisd zijn van Borgerhout naar het iets groenere en rustigere Deurne.”

Is het meegevallen?

“Dat was toch efkes een moeilijke. Als je na twintig jaar de wortels uittrekt, blijven er toch wat draadjes hangen, auw! Maar alles heeft blutsen en builen, ik mag echt niet klagen.”

