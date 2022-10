Herman Brusselmans verklapt hoe zoontje gaat heten: "Waarom zou je zo’n dingen niet zeggen? Ik vind dat bullshit”

BV Eline De Munck zet fan met oneerbaar voorstel te kijk: “Kan je mij wat lingeriefoto’s sturen?”

Dat bekende gezichten via de sociale media geregeld te maken krijgen met bizarre of oneerbare voorstellen, is een gekend fenomeen. Eerder getuigden onder meer An Lemmens (42) en Julie Van den Steen (30), maar ook Kobe Ilsen (40) over de “vettige berichten” die ze soms ontvangen. Ook Eline De Munck (34) weet wat het is: via Instagram deelde zij een bedenkelijk ‘verzoek’ van een fan, waar ze laconiek op reageerde.

