Herman Brusselmans vader op zijn 65ste: deze bekende papa’s op leeftijd gingen hem voor

Herman Brusselmans werd deze week vader van een zoontje: Roman. Het is het eerste kind voor de schrijver, en dat terwijl hij toch al 65 jaar is. Dat hij op die leeftijd vader wordt is zeker opmerkelijk, maar uitzonderlijk is het allerminst. Er zijn immers nog wel meer BV's en celebrities die papa werden op een leeftijd dat ze ook grootvader kunnen zijn. Een lijstje.

Willy Somers (70)

Willy Sommers werd op zijn 50ste papa van Luna, vier jaar later werd zijn zoontje Luka geboren. Uit een eerdere relatie heeft hij nog een volwassen dochter, Annemie. Hij noemde in het verleden de geboorte van zijn kinderen op latere leeftijd een openbaring. “Ik raad het iedereen aan. Er is geen verschil tussen een oudere mama en papa.”

Rob de Nijs (80)

69 jaar was Rob de Nijs al toen zijn zoontje Julius ter wereld kwam. Zijn vrouw Henriëtte was ook al 42. De Nijs heeft uit zijn eerdere huwelijk met actrice Belinda Meuldijk twee zoons.

George Clooney (61)

George Clooney trouwde in 2014 met Amal Alamuddin, inmiddels Amal Clooney. Drie jaar later werden ze de trotse ouders van tweeling Ella en Alexander. De acteur was zelf toen dus 56.

Alec Baldwin (64)

Alec Baldwin en zijn vrouw Hilaria hebben maar liefst zeven kinderen, die hij allemaal op een gezegende leeftijd kreeg. De jongste, Ilaria Catalina Irena, werd geboren op 22 september 2022. De acteur heeft dus zijn handen vol met zijn jonge kinderen Lucia (2), Eduoardo (2), Romeo (4), Leondardo (6), Rafael (7) en Carmen (9). Alec heeft ook nog een 25-jarige dochter, Ireland, uit zijn relatie met zijn ex-vrouw Kim Bassinger.

Paul Michiels (74)

Zanger ‘Polle Pap’ heeft ook niet stilgezeten de afgelopen jaren. Hij heeft maar liefst acht kinderen. Met zijn eerste vrouw kreeg Paul vijf kinderen en twee met z’n huidige echtgenote Tineke. De jongste dochter Anna werd geboren toen Paul 58 jaar was. Enkele jaren geleden kwam ook boven water dat de muziekvedette een buitenechtelijke zoon had, die verwekt werd tijdens een onenightstand: William.

Mick Jagger (79)

Mick Jagger werd op 73-jarige leeftijd voor de achtste keer vader. De Rolling Stone-zanger heeft nog zeven andere kinderen: Georgia, James, Jade, Elizabeth, Lucas, Karis en Gabriel. Zijn oudste dochter Karis is 46 jaar. Verder heeft hij al vijf kleinkinderen en is hij sinds mei 2004 zelfs overgrootvader.

Donald Trump (76)

De voormalige president van de Verenigde Staten kreeg zijn zoon Barronin 2006, toen ‘the Donald’ 60 jaar was. Zijn derde en huidige vrouw Melania is een stuk jonger, zij was 46 toen de jongste Trump-telg werd geboren.

Tiësto (54)

Slapeloze nachten was Nederlandse dj Tiësto wel al gewoon. Dus een baby op 51-jarige leeftijd leek hem geen probleem. En zelfs een tweede op 53-jarige leeftijd was no issue. Hij verwelkomde samen met zijn vrouw Annika hun tweede kindje Viggo afgelopen november.

Robert DeNiro (79)

Ook de topacteur werd papa op de gezegende leeftijd van 68 jaar. Zijn vrouw Grace Hightower beviel in 2011 van hun dochter Helen Grace. De Niro en Hightower hadden al een zoon, genaamd Elliot, en de acteur kreeg al vier kinderen tijdens eerdere relaties.

Clint Eastwood (92)

‘Dirty Harry’ was in 1996 al 66 jaar toen zijn tweede vrouw, Dina Ruiz, beviel van hun enige dochter Morgan.

Nicolas Cage (59)

Nicolas Cage en zijn vrouw Riko Shibata maakten in januari 2022 bekend hun eerste kindje te verwachten. Nicolas heeft al twee zoons, Kal-El en Weston, uit eerdere relaties. Eerder was hij getrouwd met Patricia Arquette, met Lisa Marie Presley en met Alice Kim. In 2019 had hij bovendien nog een bijzonder kort huwelijk van vier dagen met Erika Koike.

Elton John (75)

Op zijn 63ste werd de popster voor het eerst papa. Samen met zijn vriend David Furnish (60) kreeg hij in 2010 een zoontje, Zachary. Drie jaar later, Elton was toen dus 66 jaar, kregen ze een tweede zoon, Elijah. Voor allebei kregen ze de medewerking van een draagmoeder.

Paul McCartney (80)

De ex-Beatle werd in 2003 voor het laatst papa. Zijn toenmalige vrouw Heather Mills beviel toen van een dochter, Beatrice.

Hugh Hefner (overleden op 91-jarige leeftijd)

De overleden Playboy-baas had de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar toen zijn zoon Cooper in 1991 werd geboren.

Hugh Grant (62)

Ook Hugh Grant (61) een laatbloeier. De acteur, die lang als ‘eeuwige vrijgezel’ werd bestempeld, werd na zijn vijftigste pas vader en trouwde op 57-jarige leeftijd met zijn 20 jaar jongere vriendin Anna Eberstein. Hij heeft sindsdien zijn schade wel ingehaald, de acteur kreeg vijf kinderen in zeven jaar tijd.

Michael Douglas (78)

In 2003 beviel actrice Catherine Zeta-Jones van dochter Carys. Haar tweede kind samen met hubby Michael Douglas. Die werd enkele maanden later 60 jaar.

Charlie Chaplin (overleden op 88-jarige leeftijd)

De legendarische komiek was al 73 jaar toen hij papa werd van zijn jongste zoon Christopher James.

