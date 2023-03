Herman Brusselmans over zoontje Roman: “Ik ben een softie geworden door dat kind”

BVHerman Brusselmans (65) was dinsdagavond te gast in ‘De tafel van vier’. Daar vertelde hij hoe het met z'n zoontje Roman gaat en hoe hij het vaderschap ervaart. En er zit ook een verhuis in de pijplijn. “Ik ga waarschijnlijk voor het eerst in jaren huilen als ik die deur achter mij toe trek.”

Herman Brusselmans kwam rechtstreeks van Kind en Gezin, vertelde hij aan presentator Gert Verhulst. “We hebben nu de gehoortest gedaan, en die was perfect in orde", klonk het. “Zijn gewicht is oké, zijn lengte is oké. En morgen is hij drie weken oud." Roman is intussen ook flink aangesterkt, vertelde een trotse Herman. “Hij woog 2,8 kg, nu weegt hij al 3,2 kg.”

Softie

Brusselmans geniet met volle teugen van het vaderschap, vertelde hij in ‘De tafel van vier’. “Ik vind het fantastisch. Als je vriendin zwanger is, heb je toch twijfels. Wat gaat dat zijn? Maar ik ben al drie weken niet buiten geweest. Ik zit continu naar die kleine te kijken. Ik amuseer mij ermee, het is zo'n leuk bazeke. Ik ben echt verliefd op dat manneke”, vervolgde hij. “Ik ben een softie geworden door dat kind.”

Roman doet het dan ook erg goed. “Hij eet graag en veel, hij kakt graag en veel en hij slaapt graag en veel. Hij schreeuwt ook af en toe. Ik had het nooit verwacht, want als ik vroeger een kleine hoorde schreeuwen, vond ik dat verschrikkelijk. Nu vind ik het muziek.” Ook de relatie met z'n vriendin Lena is sterker geworden door de geboorte, zei hij. “Je wordt closer met elkaar", klonk het. “Je weet met zekerheid dat je voor altijd verbonden zult blijven, ook al ga je uit elkaar. Lena heeft het trouwens fantastisch gedaan. Ze wilde niet eens een rugprik, omdat ze zei: ‘Zoveel pijn doet het ook niet.’ Na het kind te hebben gebaard, vind ik haar nog aantrekkelijker dan tevoren.” Een broertje of zusje voor Roman komt er trouwens niet. “Er gaat een knoopje in", vertelde Brusselmans. “Als er binnen vijf jaar ofzo een tweede kindje komt, ben ik 70. Dat is te oud.”

Verhuis

Er staat nog een verandering op de planning voor de familie Brusselmans. Ze gaan verhuizen. “Wij wonen nu in een loft met maar één slaapkamer", klonk het. “Ik heb die 23 jaar geleden gekocht, nu is er een tweede slaapkamer nodig. Een verbouwing is niet mogelijk, dus hebben we een huis gekocht. Ik ben er niet blij mee, want ik woon ongelofelijk graag waar ik nu woon. Ik ga waarschijnlijk voor het eerst in jaren huilen als ik de deur achter mij toe trek.”

