Herman Brusselmans over de opvoeding van zijn zoontje: “Kleine kinderen die vloeken vind ik wel grappig eigenlijk”

Showbits Willy op wieltjes: reclame­spot Schlager­fes­ti­val wordt opgenomen... op rolschaat­sen!

Hoe goed kunnen Vlaamse artiesten zich redden op rolschaatsen? Dat ontdekken we in deze Showbits, waarin Senne naar de persconferentie trekt van het Schlagerfestival, editie 2023. Gelukkig is Christoff er om hem mee recht te houden. “Ik heb op deze rolschaatsbaan zelfs een deel van mijn jeugd versleten”, vertelt Christoff. Willy Sommers en Laura Lynn zijn voorzichtiger en wagen zich niet op rolschaatsen. “Ik zou niet graag in het gips op het podium moeten staan”, zegt ze. “En wij gaan wel jaarlijks op skivakantie, maar schaatsen is niet aan mij besteed”, aldus Willy.

6 oktober