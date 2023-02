Herman Brusselmans over de geboorte van zijn zoon Roman: “Elf uur lang niet gerookt, dat viel tegen”

BV65 jaar en voor het eerst papa geworden. Op woensdag is Herman Brusselmans vader geworden van zijn zoontje: Roman. In een interview met ‘Humo’ vertelt de auteur alvast wat meer over hoe de bevalling precies verlopen is. “Lena is uitgeput, maar erg gelukkig.”

“Mijn zoon Roman en Lena stellen het goed”, bevestigde Brusselmans op woensdag al aan onze redactie. Inmiddels gaf de 65-jarige auteur nog wat extra details prijs. Zo is Lena iets te vroeg bevallen. Normaal gezien was Hermans 34 jaar jongere vriendin uitgerekend voor maart, maar omdat Lena zwangerschapsvergiftiging had, werd ze uiteindelijk ingeleid. En zo kwam Roman al op 22 februari op de wereld. “Met zijn 2,87 kilo is hij misschien een beetje aan de kleine kant, maar hij is wel erg lief en mooi”, klinkt het niet zonder trots.

Geen epidurale

En ook Lena zelf stelt het goed. “Ze is natuurlijk uitgeput - zo’n bevalling is arbeid - maar ook erg gelukkig”, klinkt het in ‘Humo’. Volgens Brusselmans had zijn vriendin op voorhand veel schrik voor de bevalling. Al bleek haar vrees onterecht. “Ze heeft dat goed gedaan - in een goeie zes uur was het beklonken. Zonder epidurale.” En hoe heeft Brusselmans zelf de geboorte van zijn zoon ervaren? “Gisteren in het ziekenhuis heb ik voor de eerste keer sinds mijn vroege tienerjaren elf uur aan een stuk niet gerookt, en dat viel me eerlijk gezegd ongelooflijk tegen.”

In juli vorig jaar raakte bekend dat Lena in verwachting was. De twee vormen sinds 2016 een koppel en wonen ook al geruime tijd samen. Herman en Lena maakten er bovendien geen geheim van dat ze een kinderwens hadden. “M’n eerste vrouw raakte niet zwanger, echtgenote nummer twee wou resoluut geen kinderen. Maar Lena is een pak jonger en wil wel graag mama worden. En eerlijk gezegd zou ik dat ook zien zitten”, vertelde Brusselmans drie jaar geleden op radiozender Joe. Uiteindelijk maakte de auteur het goede nieuws zelf bekend in zijn column in ‘Humo’. Kort nadien bevestigde Herman in een reactie aan Het Laatste Nieuws dat Lena inderdaad in verwachting was. “De zwangerschap is op dit moment zo’n twee maanden ver, dus we zijn een beetje voorzichtig. Er kan nog vanalles mislopen. Maar zowel Lena als ik zijn ontzettend gelukkig.”

