Herman Brusselmans krijgt zoontje: “Wanneer hij geboren is, ga ik ook pampers verversen”

Mijn kind moet nog geboren worden, maar ik weet nu al dat ik die kleine graag ga zien." En dat noopt Herman Brusselmans (64) tot drastische beslissingen. Zo is de schrijver van plan om het eerste jaar na de bevalling niet te werken. "De kans dat ik nog leef wanneer mijn zoon dertig is, is miniem. Ik moet zoveel mogelijk genieten van onze tijd samen."

Hij wilde nooit kinderen, en kijk. Nadat hij in 2016 z’n hart verliest aan de Amsterdamse Lena (30), wordt hun liefde in maart bezegeld met een baby. Een jongetje, vertelt de schrijver. “Ik ben daar heel enthousiast over. Maar om het met een cliché te zeggen: uiteindelijk maakt het geslacht niet uit, zolang het kindje maar gezond is. Momenteel gaat het alvast prima. Lena voelt zich goed, en ook met onze zoon is alles in orde. Dat is nu mijn voornaamste bekommernis. Naast het aanschaffen van babyspulletjes, bedenken welke kleur de kinderkamer krijgt en proberen om cool te blijven tijdens de bevalling. (lacht)”

Volledig scherm Herman Brusselmans en zijn vriendin Lena. © Dieter Bacquaert

Samenwerking met Dennis Black Magic

Dat bij een kind ook een ander levensritme hoort, beseft Brusselmans maar al te goed. “Vandaar dat ik nu zoveel mogelijk werk probeer te verzetten”, klinkt het. “Zo was ik de voorbije dagen bezig met het inlezen van ‘De zwarte magie van Dennis’, de autobiografie van Dennis Black Magic. We kennen mekaar al 22 jaar, en ik hou van z’n eerlijkheid. Dennis is niet iemand die de dingen verbloemt: hij zegt wat hij denkt, en daar heb ik respect voor. Ik doe dit evenwel niet gratis: Dennis betaalt mij, zoals hij dat bij eender welke andere professional zou doen.” Daarnaast heeft Herman het ook druk met tv-werk, vertelt hij. “Ik ben bezig met de opnames van ‘De allerslimste mens ter wereld’, waarin ik een aantal keer te zien zal zijn. Binnenkort heb ik ook opnames voor een nieuwe quiz. En uiteraard blijft ook mijn literaire leven lopen: zo geef ik morgen bijvoorbeeld een lezing in Nederland, en op zeven oktober komt met ‘Theet 77’ mijn nieuwste boek - compleet mét een boekvoorstelling in ‘De Tinnen Pot’ in Gent - uit. De titel verwijst naar mijn thuisadres, en het verhaal zelf gaat over mijn jeugd in Hamme. Nu ik papa word, voelt zo’n boek des te waardevoller.”

Volledig scherm Herman Brrusselmans spreekt het boek van Dennis Black Magic in. © Photonews

Vandaar dat de schrijver - wanneer z’n eerste spuit geboren is - een tijdje volop wil focussen op z’n gezin. “We moeten daar niet onnozel over doen: de kans dat ik nog leef wanneer mijn zoon dertig is, is miniem. Ik moet zoveel mogelijk genieten van onze tijd samen. Momenteel kan ik het mij nog permitteren om mijn eigen agenda na te jagen. Maar wanneer onze zoon er eenmaal is, staan Lena en ik daar gelijkwaardig in. Het is niet de bedoeling dat mijn vriendin dan alle zorgen op zich neemt. Vanaf nieuwjaar tot midden 2024 ga ik niet werken, zodat we écht een team kunnen vormen. Ik zal dus ook pampers verversen, en met de kinderkoets over de Gentse kasseien hobbelen. (lacht)”

