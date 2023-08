Herman Brusselmans en Lena over keerzijde van het ouderschap: “Een groter gezin? Nee, Roman kunnen we nét aan”

BV Herman Brussel­mans bijzonder open over seksleven en relatie met Lena in podcast: “Door Viagra raakte ik oververhit”

Lotte Van Wezemael lanceerde maandag het nieuwe seizoen van haar VRT-podcast ‘Lotte gaat diep’, waarin ze BV’s aan de tand voelt over hun liefdes- en seksleven. De eerste gast was Herman Brusselmans (65), die opvallende details uit zijn relatie met Lena (31) onthult en openhartig praat over zoontje Roman. Zo geeft hij toe dat ze al vaker een breuk hebben overwogen na enkele heftige ruzies. “Lena zei dat ze niet wilt dat haar zoon opgevoed wordt in een milieu waar er ruzie, geroep en getier is.”