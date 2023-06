Herman Brusselmans bijzonder open over seksleven en relatie met Lena in podcast: “Door Viagra raakte ik oververhit”

BVLotte Van Wezemael lanceerde maandag het nieuwe seizoen van haar VRT-podcast ‘Lotte gaat diep’, waarin ze BV’s aan de tand voelt over hun liefdes- en seksleven. De eerste gast was Herman Brusselmans (65), die opvallende details uit zijn relatie met Lena (31) onthult en openhartig praat over zoontje Roman. Zo geeft hij toe dat ze al vaker een breuk hebben overwogen na enkele heftige ruzies. “Lena zei dat ze niet wilt dat haar zoon opgevoed wordt in een milieu waar er ruzie, geroep en getier is.”

Het is niet altijd peis en vree tussen Herman en zijn 34 jaar jongere vriendin Lena. Dat geeft de auteur toe aan Lotte Vanwezemael in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen ‘Lotte gaat Diep’. Zo vertelt hij over de jaloezie die hij voelde toen Lena vaak uitging zonder hem, met de nodige ruzies die uitmonden in scheldpartijen tot gevolg. “Ik heb honderd keer gezegd: ‘het is gedaan, het gaat niet, ik stop ermee.’ Zij fladderde maar wat rond en ik zat alleen ’s nachts thuis te wachten. Achteraf gezien is dat allemaal bullshit.”

Volledig scherm © VRT

Zo kwam het enkele keren bijna tot een breuk, onthult de schrijver. “We hebben al honderd keer tegen elkaar gezegd , vooral ik tegen haar: ‘we stoppen ermee, als het zo zit, altijd die ruzies.’ Maar ik moet zeggen dat de ruzies zeker zijn verminderd.” En dat heeft alles te maken met de komst van Roman, hun zoontje. “Lena zegt ook tegen mij dat ze niet wilt dat haar zoon opgevoed wordt in een milieu waar er ruzie, geroep en getier kan zijn.”

KIJK. Herman Brusselmans werd in februari vader van zoontje Roman

De ouderlijke taakverdeling is niet evenredig

Ook over het vaderschap is Brusselmans bijzonder openhartig. “Ik vind Roman het mooiste kind dat ik ooit zag”, zegt hij. En ook al is hij een betrokken vader, toch moet hij toegeven dat de ouderlijke taakverdeling eerder traditioneel verloopt: “We hadden afgesproken dat de verdeling fifty-fifty zou zijn, maar ik moet toegeven dat het tachtig-twintig is. Als zij vier of vijf pampers ververst, doe ik er één.”

Het was min 7 graden buiten maar ik ben in mijn marcelleke buiten op het terras gaan liggen omdat ik zo verhit was van die Viagra.

En natuurlijk wordt ook het thema seks aangesneden in ‘Lotte gaat diep’. Maar zijn seksleven is niet meer zoals voorheen, zo geeft Brusselmans zelf aan. “Lena is vaak heel moe door Roman, zij staat ‘s nachts vaak op voor hem”, wat natuurlijk zijn effect heeft op hun seksleven. Daarbij kampt hij ook met erectiestoornissen, iets waar hij in het verleden ook al over vertelde. Hij vertelt over de eerste keer dat hij Viagra probeerde. “Ik had het gevoel dat ik een enorme, gloeiende kop had. Het was min 7 graden buiten maar ik ben in mijn marcelleke buiten op het terras gaan liggen omdat ik zo verhit was. En het werkte niets eens goed.”

Volledig scherm Herman Brusselmans en zoon Roman. Brusselmans wiekte recent zijn lange haar kort en doneerde zijn lange lokken aan Think Pink. © Instagram

KIJK OOK. Herman Brusselmans laat haren kort knippen

