Herman Brusselmans (64) en Lena (30) verwachten eerste kindje: “Ik weet dat ik een goeie papa zal zijn”

BVHerman Brusselmans (64) en zijn Amsterdamse vriendin Lena (30) verwachten hun eerste kindje samen. Dat bevestigt de auteur aan onze redactie, nadat Brusselmans in een column voor ‘Humo’ al liet uitschijnen dat zijn vriendin zwanger is. “Huilend vielen we elkaar in de armen.”

Twee jaar geleden vertelde Herman Brusselmans nog bij JOE dat hij wel uitkeek naar het vaderschap:

Zowel voor Herman als voor z’n 34 jaar jongere vriendin wordt het hun eerste kindje. De twee vormen sinds 2016 een koppel en wonen al geruime tijd samen in Gent. “M’n eerste vrouw raakte niet zwanger, echtgenote nummer twee wou resoluut geen kinderen. Maar Lena is een pak jonger en wil wel graag mama worden. En eerlijk gezegd zou ik dat ook zien zitten”, vertelde Brusselmans twee jaar geleden op radiozender Joe. Ook Lena zelf weidde in interviews uit over haar kinderwens. “Eén keer dachten we dat het prijs was”, zei ze in ‘Story’. “Achteraf was dat zo’n teleurstelling... We laten de natuur haar gang gaan. Het is nu of nooit.”

Twee maanden geleden was het dan toch prijs, verklapte Brusselmans deze week in z’n column voor ‘Humo’. De auteur gaf er meer info over het nieuwe boek dat hij schrijft. “In het tweede hoofdstuk vertel ik over het bezoek aan de dokter, die het goede nieuws bevestigde”, klonk het mysterieus. “Huilend vielen we elkaar in de armen, en de arts pinkte ook een traantje weg.”

Ochtendmisselijkheid

In een reactie aan onze krant bevestigde Herman nadien het heuglijke nieuws. “De zwangerschap is op dit moment zo’n twee maanden ver, dus we zijn een beetje voorzichtig. Er kan nog vanalles mislopen. Maar zowel Lena als ik zijn ontzettend gelukkig. Deze zwangerschap was niet gepland, maar ik denk dat ik er klaar voor ben om papa te worden. Lena ziet het ook zitten, al vindt ze het tegelijkertijd allemaal een beetje eng. Begrijpelijk, ‘t is voor haar eveneens de eerste keer en een bevalling is een ingrijpende gebeurtenis. Ze heeft op dit moment wat last van ochtendmisselijkheid, maar voor de rest gaat alles goed. Of het een jongen of een meisje wordt, weten we nog niet.”

Brusselmans is er alvast van overtuigd dat hij een goeie papa zal zijn. “Ik werk bijna elke dag van thuis uit, dus ik zal veel tijd met ons kindje kunnen doorbrengen. Hij of zij zal niets tekortkomen, ik ga er alles voor doen. Vroeg opstaan, de luiers verversen, ik zie het volledig zitten.”

Geen evidente leeftijd

Als het kindje ter wereld komt, zal de auteur 65 jaar oud zijn, niet de meest courante leeftijd om voor het eerst papa te worden. “Tja, dat cijfer is wat het is”, vervolgt Herman. “Ik zie dat niet per se als een nadeel. Maar ik besef natuurlijk dat ik de rest van m’n leven een jong kind zal hebben. Zelfs als ik 80 ben, zal hij of zij nog maar 15 jaar oud zijn. Mijn kleinkinderen zal ik nooit ontmoeten en wellicht is de kans klein dat ik m’n zoon of dochter tot een volwassen man of vrouw zal zien uitgroeien. Maar zolang ik kan, zal ik m’n uiterste best doen om een goeie papa te zijn.”

Vooraleer het zover is, genieten de tortelduiven nog even van wat vakantie. “De Gentse Feesten laten we de komende dagen voor wat ze zijn, want Lena en ik vertrekken straks op reis naar Berlijn”, aldus de auteur nog. Ook dat toont aan dat er veel veranderd is in het leven van Brusselmans, die er in het verleden vaak op hamerde dat hij een hekel heeft aan reizen. Dankzij Lena verbreedt hij z’n horizonten meer dan ooit, en breekt er over een kleine zeven maanden een volledig nieuw hoofdstuk aan.

