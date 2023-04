Herbert Flack spreekt voor het eerst sinds overlijden echtgenote: “Soms heb je een aai over je bol nodig, en dat kan niet meer”

BV “De meeste slachtof­fers van zo’n valpartij eindigen in het mortuarium”: Sylver-dj Wout kroop door het oog van de naald

Een paar centimeter verder en Sylver was niet meer. Na een stomme val in zijn keuken liep dj Wout Van Dessel (48) zware verwondingen op, die zelfs even zijn leven bedreigden. “Volgens de dokters heb ik enorm veel chance gehad”, vertelt hij twee maanden later bij de release van nieuwe single ‘Holdin on’ - toepasselijk qua boodschap. Samen met Silvy De Bie (42) vertelt hij over het ongeluk, de gevolgen ervan en de nieuwe muzikale weg die ze inslaan. “Ik herkende Wout amper op intensieve zorgen.”