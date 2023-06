Helmut Lotti staat dit weekend op Graspop en blikt terug op carrière: “Op sommige avances ging ik in uit eenzaamheid”

Samenwer­ken met papa? Kinderen van 3 topchefs tonen hoe het er écht aan toegaat: “Je pa kan je niet ontslaan, hé”

Op Vaderdag staan vaders overal in ons land in de kijker. Driesterrenchef Viki Geunes, topchocolatier Dominique Persoone en HLN- en sterrenchef Piet Huysentruyt kregen daarentegen al lang geleden hun grote cadeau, doordat dochter Gitte, zoon Julius en zoon Cyriel in hun voetsporen treedden. Hoe verloopt die familiale samenwerking? En valt er élke dag iets te vieren? “We moeten elkaar voortdurend afremmen en vragen of het wel haalbaar is.”