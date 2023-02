Helmut Lotti is weer gelukkig in de liefde: “Ik heb eindelijk een vrouw gevonden die weet hoe ze mij moet aanpakken”

BV Ruth Beeckmans pikt de draad weer op na de plotse dood van haar man: “Ik hoop dat m’n lach terugkeert”

“Ik probeer opnieuw kleur te vinden in het leven, maar een stukje van mijn hart zal altijd zwart blijven.” Langzaam krabbelt Ruth Beeckmans (40) recht na de uppercut die ’t noodlot haar een jaar geleden gaf. Met ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd In 24u’ maakt ze nu haar comeback op de buis. “Een programma maken vol verliefde koppels was het beste wat ik nu kon doen”, zegt ze in ‘Dag Allemaal’. Het VTM-gezicht vertelt onder meer over moeilijke momenten tijdens de opnames en hoe ze naar de toekomst kijkt. “Het klinkt misschien cliché, maar een stukje van mij is mee doodgegaan met Gary.”

5 februari