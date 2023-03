Helmut Lotti gaat nog eens ‘Tiritomba’ brengen: “Ondenkbaar, zingen met zo’n wereldster”

BV Lize Feryn gaat zingen in theater­stuk ‘The Broken Circle Breakdown’: “Eerste keer dat ik zing als mezelf”

Na haar passage in ‘The Masked Singer’, heeft Lize Feryn (30) duidelijk de smaak te pakken. De actrice gaat, samen met Roel Vanderstukken (46), het verhaal van ‘The Broken Circle Breakdown’ naar het Fakkeltheater brengen. Het zal de allereerste keer zijn dat ze als zichzelf zingt op een podium. “Ik voel dat er wederzijds vertrouwen is. Roel heeft zoveel ervaring en dat kan ik wel gebruiken op dit moment. Maar we gaan keihard ons best doen", vertelt ze in Play Café.