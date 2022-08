Heidi Van Tielen na drie jaar opnieuw vast te horen op de radio

Heidi Van Tielen verovert na drie jaar tijd opnieuw een vaste plek op de radio. Nadat ze vanwege haar zwangerschap stopte als radiopresentator bij Qmusic, waar ze het ochtendblok presenteerde, ging ze aan de slag bij Joe. Daar was ze te horen op vrijdagavonden. Samen met Jan Bosman verving ze er ook Raf Van Brussel en Rani De Coninck. Maar daar ziet de presentatrice nu van af, omdat ze de behoefte voelt om opnieuw in een vast stramien te werken, met betere uren. “Invalbeurten zijn tof, maar als je een vast programma hebt dan kan je een veel hechtere band met de luisteraar opbouwen”, liet de presentatrice aan 'Het Nieuwsblad’ weten. Een andere reden dat ze het vaste programma verkiest, is omdat het veel dankbaardere uren zijn. Heidi heeft namelijk een driejarig zoontje, Magnus.

In het nieuwe programma ‘Soulmates’ slaat ze de handen in elkaar met Bart-Jan De Praetere. Een nieuwe rubriek daarin is ‘De Mottobende’, waarin BV’s en vrienden van de show elke dag hun levensmotto delen met de luisteraars. Ook gaat het duo in de show elke week opnieuw op zoek naar ‘Het Slimste Bedrijf van Vlaanderen’. Collega’s kunnen in deze dagelijkse quiz samen de strijd aangaan. Tussen 12 en 13 uur blijft Heidi aanwezig in de radiostudio en opent ze de ‘Joe Hitlijn’, een programma waarin luisteraars de muziek in het midden van hun werkdag kunnen bepalen.