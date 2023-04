Hartzeer, gezondheidsproblemen en financiële opdoffers: Silvy De Bie en Wout Van Dessel herademen na helse periode

BV Kleindoch­ter van Janine Bischops werkt na ‘The Voice’ aan carrière in Amerika: “Ik vind liefdesre­la­ties heel vreemd”

Eind vorig jaar verraste Kaat Neefs (21), de kleindochter van actrice Janine Bischops (81), tv-kijkend Vlaanderen door het tot in de liveshows van ‘The Voice’ te schoppen. Maar inmiddels staat zingen op een lager pitje. Kaat vertrok na haar deelname naar de Verenigde Staten om het er over een totaal andere boeg te gooien. Wat doet ze precies in Californië en is haar vertrek uit België definitief? “De school heeft strikte regels over mijn genderuiting als non-binair.”