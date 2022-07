Harry uit ‘The Sky Is The Limit’ over dochtertje: “Als Cataleya een jaar of twee is, gaan we haar uit de media houden”

BVHarry Schurmans (59) en Olga Zelenko (40) vertoeven op hun roze babywolk. Het ‘The Sky Is The Limit’-koppel verwelkomde op 12 juli hun dochtertje Cataleya Nina. Een prachtige naam, met een bijzondere betekenis. De trotse vader vertelt ons over de emotionele, maar vooral mooie eerste dagen. Binnenkort gunt het koppel ons een kijkje in hun nieuw gezinsleven.

De eerste momenten van het kersverse gezinnetje verliepen als een droom voor Harry en Olga: “De eerste dagen waren heel leuk en emotioneel, da’s echt een wondertje hé. Zoiets kende ik vooraf niet, dat moet je eerst meemaken voor je kan voelen wat dat is. Toen ze geboren werd en de eerste keer huilde viel er een soort last van mijn schouders. Het was toch een opluchting dat alles oké was. Een baby is eigenlijk echt een product van twee mensen die elkaar graag zien.” Het verloop van de bevalling zelf houdt het koppel liever voor zich. Maar Harry wil wel kwijt dat alles goed gaat met Olga. “Ze is rap hersteld.”

“In augustus gaan we voor het eerst met Cataleya logeren aan de kust”, klinkt het bij een enthousiaste papa. Die momenten kunnen ‘The Sky Is The Limit’-kijkers achteraf op tv mee beleven. Maar het zal voorlopig wel enkel bij babybeelden van het meisje blijven. “Als Cataleya een jaar of twee is gaan we haar uit de media houden. Dat doen we bewust, want die beelden zijn natuurlijk blijvend. We zouden niet willen dat ze later geconfronteerd wordt met dingen die ze eigenlijk niet wilde.”

Cataleya Nina Schurmans, die naamcombinatie kozen Harry en Olga niet willekeurig. “Elf jaar geleden, voor ik Olga leerde kennen, zat ik in de vlieger richting Atlanta. Tijdens de vlucht keek ik naar de film ‘Colombiana’. Dat vond ik zo’n goeie film en het hoofdpersonage heette Cataleya. Dat is trouwens de nationale bloem van Colombia, een mooie orchidee. Ik vond de naam en het verhaal prachtig. Ik bedacht me toen dat als ik ooit een dochtertje zou krijgen, ik haar graag Cataleya zou noemen. Olga was daar direct mee akkoord. Die naam heeft echt iets en klinkt ook exotisch. Haar tweede naam is Nina, naar Olga’s grootmoeder. We wilden dat liever niet als eerste naam nemen omdat die veelvoorkomend is.”

Met baby Cataleya is Harry en Olga’s gezinnetje trouwens compleet. “Toen we aan kinderen begonnen zei ik meteen dat we het bij eentje zouden houden.”

