Harry en Olga stellen hun dochter voor: “Ze zal van ons niet alles krijgen wat ze wil”

BVHarry Schurmans (60) en Olga Zelenko (40) uit ‘The Sky is the Limit’ leven al drie maanden op een roze wolk dankzij hun dochter Cataleya. “Ze is alles wat ik kon dromen”, zegt Olga. En zelfs Harry neemt zijn rol als vader heel serieus. “Ik was zelfs de eerste om haar luier te verversen.” Het koppel vertelt in ‘Story’ over hun prille babygeluk, dat enigszins overschaduwd wordt door de oorlog in Olga’s geboorteland Oekraïne, en de moeilijke bevalling. “Ik heb gehuild en één keer verloor ik door de pijn bijna het bewustzijn.”