Hans Herbots en Lien Van de Kelder zijn eindelijk herenigd na Thais avontuur: “Ik heb ons sociaal leven hard gemist”

BV Lisa del Bo: “Joske en ik zijn 40 jaar getrouwd, maar het voelt alsof we onze tweede jeugd beleven”

“Liefde is een kaartspel met jokers en pokers”, zo zong Lisa del Bo (61) in 1996 de pannen van het dak op het Eurovisiesongfestival in Oslo. Ruim een kwarteeuw later mag de zangeres haar grootste hit nog eens van stal halen op het iconische podium van ‘Tien om te zien’, vanavond te zien op VTM. Een gesprek over de gekke tijden van toen, haar band met wijlen Yasmine, haar relatie en ouder worden in de showbusiness. “Ik weiger nu optredens na 22 uur.”

4 september