Hanne van K3 bevallen van eerste kindje: “Het is een onbeschrijfelijk gelukzalig gevoel om mama te worden”

Ook Julia en Marthe van K3 laten weten dat ze bijzonder fier zijn. “Ik ben zo blij voor hen dat ze eindelijk samen kunnen genieten van hun zoontje en ga heel graag langs wanneer ze er klaar voor zijn, zodat ik hem ook in mijn armen kan sluiten. Het is tenslotte ook voor ons een speciale baby”, aldus Marthe. Julia reageerde dan weer met het volgende: “Ik kijk er ook zo naar uit om de baby te zien, want ik heb echt het gevoel dat ik nu tante ben. We hebben ze geduldig wat tijd gegund om het rustig aan te doen, maar nu willen we toch echt wel op babybezoek gaan!”

Vroeger bevallen

Normaal gezien was Hanne uitgerekend voor december, maar het roodharige K3'tje is dus iets vroeger bevallen. Hanne zong en danste al een tijdje niet meer mee met het iconische drietal. Ze wordt tijdens shows tijdelijk vervangen door Diede, één van de Nederlandse finalisten uit ‘K2 zoekt K3'. Hun nieuwe album ‘Vleugels’, werd deze week door een eenzame Marthe en Julia voorgesteld. “Heel raar, zo zonder Hanne”, klonk het toen. “Normaal zeggen we altijd ‘met drie of nie’, maar dat kan nu natuurlijk niet. Hanne moet echt platliggen, ze heeft rust nodig.” In realiteit was Hanne’s kleine spruit toen stiekem al ter wereld gekomen.

Hanne kondigde in juni 2022 aan dat ze in verwachting was van haar eerste kindje. “Adventure is out there! Hope you’re ready, little one”, klonk het destijds op haar Instagramaccount. Het roodharige K3-tje zei destijds ook nog het volgende. “Het is nog niet helemaal doorgedrongen, maar het besef groeit samen met mijn buikje! Jorn en ik kijken alvast enorm hard uit naar de komst van ons kindje en in afwachting, genieten we nog even van de pamperloze dagen, de rustige nachten en van elkaar.” Aan die rustige nachten is er ondertussen echter officieel een einde gekomen.