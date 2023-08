Guy Van Sande stelt nieuwe liefde Marielle voor: “Love you (en dat is een understatement)”

BVGuy Van Sande (60) laat er geen twijfel over bestaan. Met Marielle is er een nieuwe liefde in z’n leven. Dat schrijft ‘Dag Allemaal’. Na de veroordeling voor het maken van kinderporno is er nog eens positief nieuws over de verguisde acteur. Een leven in de schijnwerpers heeft hij nu écht definitief opgegeven. “Ik ben een gewone ‘dopper’ nu.”