Guy Van Sande heeft opnieuw de liefde gevonden en toont zijn nieuwe vriendin

BV Luc Smets, zanger en toetsenist van The Pebbles, overleden op 76-jarige leeftijd

Luc Smets, toetsenist en zanger van de Belgische popgroep The Pebbles, is overleden. Dat meldt ‘VRT NWS’. Smets was al een langer ziek en werd uiteindelijk 76. “Luc was enorm belangrijk voor de Belgische muziekwereld”, reageert muzikant en producer Jean Blaute bij ‘VRT NWS’.