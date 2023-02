Guy Swinnen openhartig over diepe depressie na het einde The Scabs: “Het was een trage vorm van zelfmoord”

Showbizz Hugo mag bijzondere prijs uitreiken op de MIA’s: “Ik doe dit voor Colleke”

In 2008 mochten Hugo Sigal en z'n Nicole de MIA voor ‘Vlaams populair’ in ontvangst nemen. Nu, vijftien jaar later, mag hij diezelfde prijs zelf uitreiken. Mét z'n geliefde Colleke, want de overleden zangeres gaat overal waar Hugo gaat. In een ketting om z'n hals. “Ze gaat nooit van mijn lijf.”

26 januari