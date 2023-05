Günther Neefs is na carrière van 33 jaar klaar voor échte doorbraak: “Ik voel het: deze zomer komen eindelijk de grotere optredens”

BV Ruth Beeckmans één jaar na het overlijden van haar partner: “Onze dochters zijn mijn redding geweest, ze duwen me vooruit”

“Elke dag merken we dat papa er niet meer is. Wij missen die grote bouwsteen van ons gezin.” Een jaar na de plotse dood van haar man Gary is actrice en presentatrice Ruth Beeckmans (41) nog steeds een gebroken vrouw. Maar ze beseft ook dat ze vooruit moet. Dat is ze Gary verschuldigd, maar ook hun dochters Cobey-Mae (3,5) en Charlie-Sue (10). Zeker de oudste is een heel grote steun voor haar, klinkt het in Story. “Kinderen zijn zoveel weerbaarder dan wij op dat vlak.”