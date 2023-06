Grote liefde, maar ook een slimme strategische zet: waarom de echtgenote van Kevin De Bruyne plots op de voorgrond treedt

‘Love Is­land’-kop­pel Fé en Lennert uit elkaar: “We zien dingen anders dan voorheen”

Ze wonnen het derde seizoen van Streamz-reeks ‘Love Island’ nét niet, maar de Nederlandse Fé en haar Belgische lover Lennert lagen daar niet wakker van. Het stel was uitermate verliefde, en droomde luidop van en toekomst samen. In de verleden tijd, inderdaad. Aan hun romance is namelijk een einde gekomen. “Ik ben er helemaal kapot van”, aldus een emotionele Fé.