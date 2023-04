Greet Rouffaer (64) uit de kleren voor naaktkalender: “Ik verberg mijn littekens niet langer”

BV“We hadden afgesproken, dat we niets zouden laten fotoshoppen. Alle rimpels moesten blijven.” De zeven actrices uit de Vlaamse theaterversie van “Calendar Girls’ gingen uit de kleren voor een eigen naaktkalender. Net zoals die in het verhaal en in het waargebeurde verhaal gemaakt wordt én verkocht voor het goede doel. Het stuk gaat dit weekend in première in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Actrice Greet Rouffaer (64) is trots op het resultaat. Zij wil de littekens die ze 25 jaar geleden door een gasontploffing opliep op de set van ‘Wittekerke’ niet langer verstoppen.