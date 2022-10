Goedele Liekens knipt stuk haar af voor vrouwen in Iran: “Het gaat om vrijheid en zelfbeschikking”

BV Willy Sommers verraste Laura Tesoro met fles champagne aan boord van een vliegtuig: “Ik vond dat echt keilief!”

In ‘Beste kijkers’ vraagt Nathalie Meskens aan Sam Gooris, Laura Tesoro en Jens Dendoncker naar straffe vliegtuigverhalen, waarop Tesoro zich een leuk verhaal herinnert. Zo zou Willy Sommers haar verrast hebben met een fles champagne aan boord van een vliegtuig, toen ze tussenin de opnames van ‘Tien om te zien’ op reis ging naar Spanje. “We kregen toen een mandje met daarbij een kaartje van Willy en zijn familie die ons een fijne vakantie toewensten”, vertelt Laura. Ze vervolgt: “Het was wel een héél vroege vlucht, dus we zaten daar toen al met champagne. Maar dat was top! Ik vond dat keilief.”

5 oktober