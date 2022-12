Goedele Liekens houdt de naam van haar nieuwe vriend nog even geheim: “Effe rustig aan”

De afgelopen jaren wogen zwaar voor de politica/seksuologe. Terwijl de coronacrisis de wereld in z’n greep hield, moest ze haar job in het parlement staken omdat ze huidkanker kreeg. In juli vorig jaar werd ze tot haar grote opluchting kankervrij verklaard, maar helaas had die ziekte toen al een onomkeerbaar proces in gang gezet in haar privé-leven. Want toen ze die vreselijke diagnose kreeg, was Goedele al enkele jaren samen met Luc. “Maar je bent geen leuke partner als je kanker hebt”, zei ze in een interview. “Ik kon niks. Ik was soms echt vervelend, ik lag te huilen, ik bewoog amper en mijn humeur zakte geregeld onder nul. Als je dan kan ontsnappen, weg van de miserie... ik begrijp dat. Iedereen heeft recht om te kiezen voor zijn eigen geluk.”