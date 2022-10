Gilles De Schryver na val wekenlang buiten strijd: “Ik heb geluk gehad”

“Ik had gehoopt dat ik ‘Roomies’ op een andere manier kon voorstellen, maar er is helaas niets aan te doen”, vertelt Gilles. “Vier weken geleden ben ik ontzettend hard ten val gekomen met mijn fiets. Hierdoor heb ik een ruggenwervel gebroken. Dat ik hier aanwezig ben, is ongelofelijk. Een maand geleden was ik nog compleet immobiel. Vandaag krijg ik van de dokter meer nieuws. Ik heb ‘geluk’ gehad: hoewel het een ernstige breuk is, heb ik wel het geluk dat ze stabiel is. Mijn merg is niet geraakt. Toch zal ik minstens zo’n zes à twaalf weken moeten revalideren.”