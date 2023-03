Gert Verhulst moet zijn Evanna verplaatsen voor de JEZ!-boot: “Ik dacht eerst dat ze mijn prachtige schip wilden huren”

BV Klaasje Meijer vanuit Hollywood, waar ze acteerles volgt: “Heel fijn dat mensen me hier niet kennen”

Ex-K3'tje Klaasje Meijer (28) verblijft momenteel een maand in Los Angeles om er acteerlessen te volgen aan The Lee Strasberg Theatre & Film Institute, waar sterren als Angelina Jolie en Scarlett Johansson ook hun acteertalent hebben bijgeschaafd. In ‘Play Café’ vertelt ze meer over die ervaring. “Ik ben me heel erg aan het verdiepen in method acting. Het is een superinspirerende omgeving om acteerles te krijgen.” En nu ze in Hollywood zit, droomt ze dan ook om daar ontdekt te worden? “Zo groot dromen ga ik niet doen. Maar ja, you never know. Je weet nooit wie je tegenkomt”, zegt het ex-K3'tje. Heimwee heeft de Nederlandse voorlopig niet. “Het is wel fijn dat mensen me hier niet kennen.”