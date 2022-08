“Genezing is niet meer mogelijk”: zoon van Mathias Sercu vecht tegen ongeneeslijke kanker

“Het komt niet meer goed, ­genezing is niet langer mogelijk. Dat is hard, ja. Je gaat dan vanzelf in een ‘van dag tot dag-modus’, maar het is wonderbaarlijk hoe veerkrachtig hij is. En we verbazen onszelf ook als we zien hoe we er als gezin mee omgaan”, zei Sercu aan het Nieuwsblad. “We waren al close, maar die situatie heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht. Je kan zelfs zeggen dat het ons rijker heeft gemaakt. We houden alles bespreekbaar, en dat verlicht het leed. Blijven communiceren, dat is essentieel. Net als humor, om te vermijden dat je wegzinkt in kwaadheid of cynisme. Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze me destijds hebben geleerd om over alles te praten.”