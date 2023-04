Gene Bervoets over zijn bijna-doodervaring op de set van ‘Beau Séjour’: “Er stortte zes ton water op mij”

“Het gebeurde op de allerlaatste draaidag van ‘Beau Séjour’, toen we opnamen in de onderwaterstudio in Vilvoorde”, vertelt de acteur. “Het schip lag in het dok, ik zat er vooraan op om nog een paar close-ups te filmen. Voor mij stonden vier grote dunk tanks.” Die laatsten zijn grote tanks vol water die opengezet kunnen worden om waterscènes in te blikken. “Die kieperen ze open, maar niet als daar een acteur onder zit. Toevallig zat daar wel eentje die ze waren vergeten ofzo. Zo werd er zes ton water op mij gestort. Ik werd van de boot gekatapulteerd, helemaal naar achter in de studio. Ik sloeg tegen alle obstakels op die boot terwijl ik naar achter vloog. Ik had een grote kap in mijn kop en mijn ribben waren gebroken.” Wie verantwoordelijk was voor het ongeluk, is tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel.