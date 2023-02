Geert Van Rampelberg heeft opvallende hobby: “Ik vind het fantastisch”

Showbits Lieven Scheire, Loïc Nottet of Kamal Karmach? Dit zijn onze theorieën voor ‘The Masked Singer’

Vanavond kan er weer volop gespeurd worden in de derde aflevering van ‘The Masked Singer’. Speciaal aan deze aflevering is dat de pakken uit de allereerste aflevering nu weer aan de beurt zijn. Een gegeven dat het raden van de pakken zo mogelijk nog moeilijker maakt, want die stemmen hebben we alweer twee weken geleden gehoord. Om een handje te helpen, zorgen Showbits-reporters Senne en Desna voor een opfrissingscursus van de opvallendste pakken uit aflevering 1. Zo ben je weer helemaal mee voor de nieuwe speurtocht deze avond.