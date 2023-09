Geert Hoste plaagt pensionerende Dany Verstraeten: "Jij noemt dat werken?!"

bv Marina Wally heeft eitje te pellen met VRT: “Ik heb toevallig moeten vernemen dat er een talkshow kwam met een verwijzing naar papa”

De titel van de nieuwe VRT 1-talkshow is een knipoog naar wijlen Eddy Wally’s iconische uitspraken. Dochter Marina (66) is blij dat haar vader zo voortleeft in het collectieve geheugen, maar had toch wel een telefoontje van de VRT verwacht, dat vertelt ze deze week in ‘Dag Allemaal’.