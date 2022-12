Geena Lisa (50) na 22 jaar ontslagen bij VRT: “Mijn ontslag geeft me de kans om voluit voor mijn passie te gaan”

BVNet als tientallen andere collega’s, kreeg ook Geena Lisa Peeters (50) slecht nieuws te horen bij de VRT. “Ik neem ook gedwongen afscheid. Geen plaats voor een interne coach bij VRT”, schreef het schermgezicht op Facebook. “Ik ben dankbaar voor de vele prachtige jaren”, laat ze weten in een eerste reactie. Geena Lisa was 22 jaar lang in dienst bij de VRT en was vooral bekend als omroepster en presentatrice van programma’s als ‘Fata Morgana’.

Bij de openbare omroep VRT vinden deze week de gesprekken plaats met de medewerkers die gedwongen moeten vertrekken in het kader van het transformatieplan. “Bijltjesdag bij VRT”, zo tweette VRT-journaliste Phara de Aguirre dinsdag. “In de ene gang tranen bij collega’s die een vergaderverzoek gekregen hebben, in de andere gang opluchting bij collega’s die dat niet gekregen hebben.”

Bedrijf in verandering

Onder de collega’s die moeten vertrekken zit dus ook Geena Lisa. Een bericht dat ze op de sociale media plaatste laat er geen twijfel over bestaan. “Ik neem ook gedwongen afscheid. Geen plaats voor een interne coach bij VRT”, reageerde ze op Facebook. Waarna heel wat kennissen haar meteen een hart onder de riem staken.

In een eerste reactie aan Het Laatste Nieuws laat Geena Lisa weten: “Ik verlaat na 22 jaar VRT en ben ontroerd door de vele reacties. Ik ben dankbaar voor de vele prachtige jaren, ik heb vele verhalen over kansen, mooie vriendschappen en zotte avonturen. Vandaag is VRT een bedrijf in verandering en dat gaat gepaard met het gaan van mensen en komen van anderen”, klinkt het. “Ik kies vandaag 100% voor mijn geliefde job als coach, trainer en auteur binnen de wereld van well-being en mentale gezondheid. Mijn ontslag geeft me de kans om voluit voor mijn passie te gaan. Ik moet mijn collega’s verlaten maar ik versterk de banden met anderen die recent op mijn pad kwamen. Meer dan ooit sta ik dan ook bewust positief in mijn leven.”

Omroepster

Presentatrice, omroepster, actrice, zangeres: Geena Lisa deed het allemaal. Ze maakte in 1992 haar intrede in de televisiewereld met een rol in de VTM-soap ‘Wat nu weer?’. Ze raakte ook bekend als het ‘Lalala’-meisje in de VTM-programma’s ‘De Liegende Doos’ en ‘Lalala Live’ met Bart Peeters. Later werkte ze vooral als omroepster, eerst voor het toenmalige Kanaal 2, dan acht jaar voor VTM en sinds 2000 voor TV1, dat later Eén werd. Door de jaren heen presenteerde ze ook verschillende programma’s, zoals ‘Fata Morgana’ en ‘Vlaanderen Muziekland’.

Volledig scherm Geena Lisa en Sergio presenteerden samen 'Fata Morgana'. © VRT

Met het verdwijnen van de omroepsters bij Eén in 2015 leek het lot van Geena Lisa al bezegeld. Maar de openbare omroep zag nog toekomst en gaf haar een nieuwe kans: ze kon aan de slag als schermmedewerkercoördinator, waarbij ze schermgezichten bij de VRT adviseerde en coachte. Die job oefende ze tot nu uit. “Ik train beginnende gezichten, maar ook al meer ervaren rotten. Van mentale ondersteuning tot puur vaktechnisch. Hoe sta je voor een camera? Hoe ga je met de media om?”, zei Geena daarover in ‘Story’. “Pas op, ik heb echt wel moeten knokken om geloofwaardig over te komen als coach en trainer. Als je het labeltje ‘omroepster’ hebt, word je weleens stiefmoederlijk behandeld. Leidinggevenden die denken: wat komt die tv-presentatrice mij hier vertellen. Maar dan hou ik vol. Ik bijt me daarin vast en blijf positief.”

Geen afkeer

Enkele maanden geleden vertelde ze nog dat ze haar televisiewerk absoluut niet miste. “Ik heb er geen afkeer van en ik heb twintig fantastische jaren beleefd, maar het bood te weinig inhoud, vond ik. Een van mijn mooiste ervaringen was ‘Fata Morgana’, al geloof ik niet dat het programma nu zou werken. Toen waren er geen sociale media en konden wij een week werken zonder dat er veel uitlekte”, vertelde ze in Dag Allemaal. In hetzelfde interview had ze het ook over vijftig worden. “Dat lijkt me wel cool”, klonk het toen. “Ik had het er als 18-jarige moeilijk mee als mensen zeiden dat m’n studententijd de schoonste van mijn leven was. ‘Oei, gaat het de komende tachtig jaar dan bergaf?’ Dat cliché klopt niet. Je hebt examens, moet een goeie job vinden, de juiste man. Nu geniet en leef ik veel bewuster.”

