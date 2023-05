Geen sant in eigen land: Frank Galan neemt deel aan ‘Spain’s Got Talent’

TV “Van mijn moeder weet ik dat het niet makkelijk wordt”: Britt Das, dochter van actrice Marleen Merckx, speelt in ‘Familie’

Een gastrol in ‘Familie’ aangeboden krijgen, voor een beginnend acteur is dat doorgaans een droom die uitkomt. En toch antwoordde Britt Das (25) dat ze nog even over het voorstel moest nadenken. “Ik had enkele praktische bezwaren”, vertelt ze in TV Familie. Een gesprek over de steun van haar bekende moeder - ‘Thuis’-icoon Marleen Merckx (65) - en de nadelen van een tijdelijke rol. “Er komen elk jaar meer afgestudeerde acteurs bij dan er rollen voorhanden zijn.”