Freya Van den Bossche kreeg haatberichten op relatie met vriendin

BV Ciro Mertens viert eerste verjaardag, mama Kat Kerkhofs deelt schattige videobeel­den

Dries Mertens (35) en Kat Kerkhofs (34) vieren de eerste verjaardag van hun zoontje Ciro Romeo. Om dat te vieren deelde Kat de schattigste videobeelden van het afgelopen jaar. “Ciro Romeo, you brought the sun into our worlds. What a year it has been, happy happy birthday”, schrijft ze erbij.