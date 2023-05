Frederik Binst spreekt voor het eerst over zijn relatie met Natalia: “Ik was niet bezig met wat voor soort muziek ze maakte”

BVFrederik Binst, de verloofde van Natalia, heeft zijn allereerste interview gegeven. In een gesprek met Kim Debrie in ‘Radio2 Benebene’ vertelt hij openhartig over hun relatie en geeft hij zelfs toe dat hij in het begin geen grote fan was van de muziek van zijn geliefde.

Eindelijk leren we de grote liefde van Natalia iets beter kennen. Frederik werkt als filiaalmanager bij de Lidl. Hij werkt in ochtend- en avondshiften. “We stemmen ons op elkaar af zodat we er beiden voor de kinderen zijn. Daar ben ik heel blij mee”, vertelt hij aan Kim Debrie. Toch is het niet altijd even makkelijk om hun carrière en gezinsleven te combineren. “Communicatie is de sleutel. We praten veel en goed met elkaar. We hebben een aantal workshops communicatie gevolgd om de band tussen ons nog sterker te maken. ”

Zelfs over de moeilijke zaken kunnen ze goed praten. Zo was Frederik in het begin van de relatie niet echt fan van de muziek van Natalia. “Ik was niet bezig met wat voor soort muziek Natalia maakte. Of wat daar allemaal bij komt kijken”, geeft hij toe. “In de loop der jaren is dat uiteraard veranderd. Ik heb het maken van het nieuwe album heel intens kunnen meevolgen en er zitten er echt topnummers tussen.” ‘When you came by’ is volgens hem één van die topnummers. Het liedje, dat op de plaat ‘Hallelujah To The Beat’ staat, is zeer persoonlijk en gaat over Frederik. Ook Bart Peeters was betrokken als producer bij het muzikale project. “Toen Bart het nummer voorstelde, kreeg ik onmiddellijk kippenvel. Ik heb het een paar keer moeten beluisteren voordat de tekst echt doordrong. Het is heel speciaal wanneer de mama van je kinderen een nummer over je zingt.”

Natalia en Frederik vormen al een koppel sinds 2018 en zijn sinds november 2022 verloofd. Frederik vroeg haar ten huwelijk tijdens de Halve Marathon des Sables in Jordanië, een tocht van zo’n 70 kilometer door de snikhete woestijn. Maar die verloving was bijna niet goed afgelopen. “We hebben samen deelgenomen aan de marathon. Ik had de verlovingsring moeten meesmokkelen in mijn rugzakje”, herinnert hij zich. “Ondertussen had ik ook een mooie locatie uitgezocht om haar na de marathon ten huwelijk te vragen en dat was bovenop een berg. In eerste instantie wilde ze niet eens mee om de berg beklimmen, omdat ze zo moe was. Dus ik heb haar nog moeten overtuigen om mee te komen. Eindelijk was het moment daar en ben ik op mijn knieën gegaan.”

