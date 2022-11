Frans Van der Aa debuteert in ‘Familie’, maar ziet ook hoe zijn ‘Zwarte Piet’ persona non grata is geworden: “Jammer maar begrijpelijk”

BVWoensdag duikt in ‘Familie’ een nieuw gezicht op. De mysterieuze nonkel Raymond belt bij Quinten en hanne aan en zet zo een vreemde plot in gang. Frans Van der Aa (67) is daarmee toe aan zijn 60ste tv-personage. Zijn bekendste en langst lopende rol is die ongetwijfeld van Zwarte Piet in onder andere ‘Dag Sinterklaas’. Een rol die ondertussen een persona non grata lijkt te zijn geworden. Wat vindt de gepensioneerde acteur daar zelf van? En waarom zei hij als niet-soapfan toch toe voor ‘Familie’?