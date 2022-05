Frank Deboosere moet afscheid nemen van vader Claude

BV Jitske Van de Veire is plusmama van een meisje van zeven: “Ik ben haar grote voorbeeld”

Midden april maakte Jitske Van de Veire (28) op Instagram bekend dat ze een jaar samen was met haar nieuwe vriendin. “1 jaar wij”, klonk het toen. In een interview met Het Nieuwsblad vertelt de dochter van Peter Van de Veire nu wat meer over haar nieuwe liefde en over haar zevenjarige plusdochter. “Dat is misschien wel de grootste verandering in mijn leven.”

