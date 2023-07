Francisco Schuster breekt los van ‘#LikeMe’ met debuutsingle ‘Alleen’: “En er komen ook twee nieuwe programma’s aan”

BVCAMILLE (22), Pommelien Thijs (22), Maksim Stojanac (25): ‘#LikeMe’ bracht al heel wat rijzende Vlaamse sterren voort. En nu komt er nog eentje piepen. Francisco Schuster (21) brengt deze week zijn debuutsingle ‘Alleen’ uit en mocht het maandag in avant-première brengen op ‘Tien om te zien’ in Westende, onder het goedkeurende ook van zijn ex-collega’s. “Mezelf vergelijken met hen doe ik niet, dat zou ik mezelf te veel druk opleggen.”

“Een unieke kans”, zegt Francisco zelf over zijn passage in de iconische muziekshow. “Het is te zot voor woorden dat ik mijn eerste solonummer in het grote ‘Tien om te zien’ mag brengen. Dat maakte me heel zenuwachtig, maar ik wou er vooral keihard van genieten.” En ook al waren zijn ex-collega’s van ‘#LikeMe’ van de partij bij de opnames van ‘Tien om te zien’, toch moet Francisco het voortaan alleen doen. Meteen het thema van zijn single. “Toch geeft het mij een blij en veilig gevoel dat mijn ‘#LikeMe’-vrienden hier ook zijn. Ze hebben mij keihard aangemoedigd en gesteund, Maksim is me zelfs een knuffel komen geven.” Zo maakt Francisco meteen duidelijk dat er van concurrentie geen sprake is: “We zijn allemaal verschillende artiesten met verschillende doelen, je kunt ons niet vergelijken. Ik doe dat zelf ook niet. Anders zou ik mezelf ook te veel druk opleggen.”

Die avond zag ik iemand zitten, maar het gevoel was niet wederzijds. In plaats van mijn avond erdoor te laten verpesten, heb ik me rot geamuseerd zonder die persoon” Francisco Schuster

Niet wederzijds

Verder putte Francisco inspiratie uit zijn datingleven. “Want soms is het gewoon fijn om alleen te zijn. Dat moet niets negatiefs zijn.” Dat ervaarde hij ook tijdens een avondje uit, wat hem ertoe aanzette om ‘Alleen’ te schrijven. “Die avond zag ik iemand zitten, maar het gevoel was niet wederzijds. In plaats van mijn avond erdoor te laten verpesten, heb ik me rot geamuseerd zonder die persoon - die ook niet weet dat ik daarover geschreven heb, maar wie weet voelt die zich wel aangesproken. (lachje) ”

Qua muziekstijl kijkt Francisco op naar zijn grote voorbeelden Bruno Mars, Beyoncé en Michael Jackson en combineert net als hen zingen met dansen. “Ik wil iedereen, hoe oud je ook bent of hoe je er ook uitziet, op mijn dansvloer krijgen en samen met hen plezier beleven.” Maar dat doet hij niet zoals zijn idolen in het Engels, maar in het Nederlands. “Dat werd me door ‘#LikeMe’ duidelijk. Mijn stem klinkt het mooist en ik kan ook beter mijn emoties overbrengen in mijn moedertaal.”

Maar Francisco is wel ambitieus. Hij hoopt op veel optredens en droomt al van een volgende single. “Het zou jammer zijn als het bij eentje blijft, want ik wil echt iets moois opbouwen. Maar we bekijken het stap per stap. Weet je, ik heb lang gewacht om eigen muziek uit te brengen. Ik wilde dat pas doen wanneer het juist voelde in plaats van mee te gaan met de stroom. Dat moment is nu aangebroken. De voorbije jaren heb ik veel ervaring opgedaan met ‘#LikeMe’ en nu wil ik er solo keihard in vliegen.”

Zijn zangcarrière heeft Schuster nu officieel afgetrapt, maar hij zal binnenkort ook niet weg te slaan zijn van het televisiescherm. Onlangs werden zijn fysieke en mentale krachten nog op de proef gesteld tijdens het loodzware Special Forces’, maar er zitten al nieuwe projecten in de pijplijn. “Er komen twee nieuwe programma’s aan, maar daar mag ik helaas nog niets over vertellen.” Geen lege agenda dus na het einde van ‘#LikeMe’. “Of ik geen schrik heb om mezelf voorbij te lopen met zo’n drukke agenda? Neen, ik las voldoende me-time in. Ik maak altijd tijd om af te spreken met vrienden.”

