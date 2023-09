Francesco Planckaert over z'n ouders: “Sinds dat faillissement is onze familieband niet meer kapot te krijgen”

BV Ingeborg verklapt geheimen uit liefdesle­ven: “Mijn man geeft commentaar op mijn kookkun­sten”

In hun gelijknamige podcast stellen MNM-presentatoren Kawtar Ehlalouch (26) en Robin Keyaert (29) gedurende 22 minuten ‘stomme vragen’ aan een BV. En dat levert altijd plezante weetjes op, ook zo in de aflevering met Ingeborg (56), die Robins mama is. De VTM-presentatrice vertelt onder meer over haar allereerste lief, haar hekel aan huishoudelijke taken en de kansen op een comeback van kinderprogramma ‘Schuif Af’. “Door die opmerking van m’n man ben ik getraumatiseerd geweest.”