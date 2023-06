Frances Lefebure moet in ‘F*** You Very, Very Much’ broer van lief Boris Vanseveren kussen: “Ik vond het gezellig”

BV Meer dan 50.000 tickets verkocht in één week: K3-musical ‘De 3 biggetjes’ nu al een groot succes

In één week tijd zijn er al meer dan 50.000 tickets verkocht voor de nieuwe K3-musical ‘De 3 biggetjes’. Dat maakt Studio 100 bekend. De musical was in 2003 en 2007 al een groot succes, met in totaal 250.000 verkochte tickets. Voor Marthe (26), Hanne (29) en Julia (21) is het hun eerste musical en het blijkt ook nu een schot in de roos.