‘First Dates’-barman Bram wordt opnieuw papa

“Een beetje meer magie toevoegen aan ons gezin en een massa broedergevechten.” Met die woorden maakte First Dates-barman Bram op Instagram bekend dat zijn echtgenote Lien zwanger is van hun tweede kindje. Op de bijhorende foto’s is al een bolle buik te spotten. Niet onlogisch, want Lien zit halverwege haar zwangerschap. Het kindje is uitgerekend voor half december.

Litteken voor het leven

In april van vorig jaar verwelkomden Bram en Lien hun zoontje Jack. “Je maakt me zo kwetsbaar, zo gelukkig, zo vrolijk, zo onzeker en zo ongelooflijk trots”, zei de barman vorig jaar op sociale media. “En dat allemaal in diezelfde seconde. Je maakt me de meest verliefde man op aarde.” In 2021 verloor het koppel hun ongeboren tweeling. Lien werd drie maanden voor de bevalling opgenomen in het ziekenhuis. August en Camille, de namen van de tweeling, hebben het uiteindelijk niet gered. “Samen met alle artsen hebben we gestreden om jullie zo lang mogelijk in mama’s buikje te houden. Dit hebben we op een ongelooflijke manier drie weken volgehouden”, schreef Bram destijds op Instagram. Jammer genoeg bleek dat niet voldoende te zijn. “Maar nog steeds waren jullie te klein, nochtans zo perfect en zo volmaakt.” Later vertelde Bram in Story dat dat een litteken is dat ze voor de rest van hun leven zullen meedragen.