Fervent deelnemer Ruben Van Gucht over kortere Dodentocht: “We moeten als maatschappij ook eens naar onszelf kijken”

De tocht wordt met een derde ingekort. Wat vindt u daarvan als fervent deelnemer?

“Ik ben teleurgesteld, net als vele anderen, maar heb ook begrip voor de beslissing. Het algemeen belang en de gezondheid primeren. Wel moeten we als maatschappij ook eens naar onszelf kijken. De Dodentocht wordt al jaren georganiseerd. Ook in 2003 kregen we te maken met een hittegolf, maar toen ging de tocht wél volledig door. Het verschil is dat we tegenwoordig alles met een vergrootglas bekijken. We zijn in een kritische maatschappij beland waarin organisaties geen risico willen lopen. Dat is onze eigen schuld. Mocht er iets gebeuren tijdens de tocht, wat zeker mogelijk is door de hitte, zou de organisatie daarvoor verantwoordelijk geacht worden. En dat terwijl deelnemers vooraf verklaren dat ze op eigen verantwoordelijkheid deelnemen.”